خالد النبوي يتصدر تريند جوجل بعد ظهوره مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"







وحكى خالد النبوي، خلال الحلقة عن مسلسل "ممالك النار" الذي يعرض حاليًا على قناة "سي بي سي" قائلًا إنه يحب شخصية "طومان باي" وقرأ عنه 6 كتب وكان يتمني تجسيد هذه الشخصية في عمل درامي.



"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوي ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر".



وتحدث خالد النبوي عن الأزمة الصحية التي مر بها خلال شهر يناير الماضي، وذكر أن ما حدث يعد معجزة، فقد شعر بالتعب أثناء اجراء حوار صحفي، وتم نقله لمستشفى قصر العيني، وهناك أصر الطبيب المعالج على إجراء عملية قسطرة سريعا بدلا من نقله لمستشفى آخر.



وأشار خالد النبوي إلى أنه استفاق على حب الجمهور ودعائه له بالشفاء، وتحدث عن وقوف زوجته إلى جواره في المحنة وقدم الشكر لها.



وأشاد خالد النبوي بدور الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، في الأزمة واستعرض أسماء من وقفوا بجواره من الفنانين في محنته، منهم هاني سلامة وأحمد حلمي ومنى زكى وهند صبري وكريم عبد العزيز وأحمد السقا.















تصدر الفنان خالد النبوي، تريند مؤشرات البحث في "جوجل" بعد حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمة الفنانة إسعاد يونس على شبكة قنوات "dmc".