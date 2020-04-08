عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة بفيروس كورونا

وصلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 12722 شخصًا مساء الثلاثاء، بزيادة 1736 حالة وفاة خلال يوم واحد، وهو يمثل أكبر عدد من الوفيات المسجلة في يوم واحد حتى الآن.





ووفقًا للبيانات التي قدمتها جامعة "جونز هوبكنز"، كان الرقم القياسي السابق لأحدث وفيات بفيروس كورونا المضافة في يوم واحد في الولايات المتحدة هو 1344 حالة وفاة في 4 أبريل الماضي.



