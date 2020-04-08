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صحيفة مغربية تحدد موعد رحيل أزارو عن الأهلي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:26 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
علي خلاف


أصبح وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي عن مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رحيل وليد أزارو عن الأهلي

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية  أن وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي لن يستمر مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل : "  السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي أخطر إدارة النادى بعدم الحاجة لتواجد وليد أزارو مع الفريق خلال الموسم المقبل".

وأضافت الصحيفة المغربية: " أن المدرب السويسري رنيه فايلر أعلى الضوء الأخضر لبيع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي ، لأى فريق يرغب فى التعاقد معه" .

ويرى المدرب السويسري رنيه فايلر أن الفريق الأحمر في عدم الحاجة إلى تواجد وليد أزارو مع الفريق فى الفترة المقبلة فى ظل فناعاته بأن طريقة لعبه لا تتناسب مع أسلوبه فى التدريب .

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

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