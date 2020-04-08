ريال مدريد يحسم الجدل بشأن عودة رونالدو في الميركاتو الصيفي





تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الثلاثاء عن حقيقة عودة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





عودة رونالدو في الصيف





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد الإسباني لا تفكر في عودة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ، لأنه لا يتماشي مع السياسة الرياضة للنادي، والتي تهدف إلى التعاقد مع اللاعبين الشباب، رغم احتفاظ الميرنجي بذكريات تاريخية للدون داخل قلعة الملكي.





وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هدف ريال مدريد الأول هو التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وكان رونالدو غادر ريال مدريد في صيف 2018، متجها إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو.



