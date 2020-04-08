لماذا تحملت مصر تبعات فيروس كورونا؟ خبير اقتصادي يجيب

قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي هو السبب في تحمل مصر مواجهة تدعيات أزمة وباء كورونا.

وأضاف "الإدريسي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الثلاثاء، أنه لولا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تكن مصر قادرة على عبور هذه الأزمة، والدليل على ذلك الاحتياطي النقدي الذي تخطى الـ45 مليار دولار، والتصنيف الائتماني الذي تحسن.

وتابع الخبير الاقتصادي: "كل هذه التداعيات هي التي جعلت المواطن حتى هذه اللحظة يحصل على السلع والخدمات، ولا يوجد انقطاع في أي خدمة أو سلعة".

وتابع الخبير الاقتصادي: "كل هذه التداعيات هي التي جعلت المواطن حتى هذه اللحظة يحصل على السلع والخدمات، ولا يوجد انقطاع في أي خدمة أو سلعة".

خروج 17 حالة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.





تسجيل 128 حالة جديدة

وأضاف أن الوزارة سجلت 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي أرقام الوضع الوبائي في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر حتى يوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.





وأكد مستشار وزيرة الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.