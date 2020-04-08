أحمد عز تريند جوجل بعد استئناف تصوير "هجمة مرتدة" إثر توقفه بسبب "كورونا"





ومن المقرر أن يشارك عز بمسلسله الجديد في السباق الرمضاني المقبل بجوار نغبة كبيرة من نجوم الفن وأبرزهم هند صبري، هشام سليم، وماجدة زكى، ونضال الشافعي، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبي ومحمد جمعة وأخرون من نجوم الفن والدراما.



وحرصت الشركة المنتجة على اتباع قرارات الدولة من منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحصل فريق العمل على اجازة ثم عاد صناع المسلسل بدأ التصوير مرة أخرى وذالك بسبب ضيق الوقت.



وكان "عز" قد صور عددًا كبيرًا من المشاهد التي جمعت بينه وبين الفنانة هند صبري وعدد اخر من النجوم، ويجسد شخصية ظابط في الجهاز الأمني ومتزوج من الفنانة هند صبري التي توقع به في الكثير من المشاكل التي تتسبب فيها.



وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" بطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.















تصدر الفنان أحمد عز، تريند مؤشرات البحث في "جوجل منذ قليل، بعد استئناف تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" إثر توقفه بسبب الأزمة التي تمر بها مصر والعالم إثر انتشار وباء كورونا المستجد.