الأهلي يوضح موقفه من ضم نجم الزمالك السابق





أوضحت تقارير صحفية اليوم، موقف االنادي الأهلي، من ضم أحد لاعبي نادي الزمالك السابقين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.













وكشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالفريق ترفض التعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حميد النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق.









وانضم النقاز لنادي سودوفا الليتواني في يناير الماضي، بعد أن فسخ تعاقده من النادي الزمالك مطالع الموسم الجاري بسبب بعض الخلافات المالية.









وبررت لجنة التخطيط استبعاد النقاز من الترشيحات، بسبب وجود تحفظات على آداء اللاعب الدفاعي.









ويواص الأهلي رحلة البحث عن ظهير أيمن جديد ينضم للقلعة الحمراء في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي نجم النادي المخضرم، بنهاية الموسم الجاري.









وقرر فتحي عدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء منذ عدة أيام، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، مع وجود تكهنات برحيله نحو نادي بيراميدز.









يذكر أن النقاز إنضم لنادي الزمالك في يناير من عام 2017 من نادي النجم الساحلي التونسي، مقابل مبلغ 700 ألف يورو.



