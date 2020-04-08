مي عمر تظهر بـ"الملاية اللف" في مسلسل "الفتوة" المرتقب بسباق رمضان









وعلقت على الصورة قائلة: "مسلسل الفتوة رمضان 2020 ان شاء الله، ليل مسلسل الفتوة اخراج حسين المنباوي، تاليف هاني سرحان، انتاج تامر مرسي".



فيما علق أحد التابعين: "بالتوفيق يارب يا مي يا جميلة منتظرين شخصية ليل متاكدين انها هتبقا حلوة كعادتك اللي معودانا عليها"



تدور أحداث هذا المسلسل في اطار من الأجواء الشعبية، برئاسة بعض الأشخاص بهذا الحي يطلق عليهم لقب الفتوة ويتحاملون على أعناقهم مسئولية هؤلاء الأهالي، وشارك في هذا المسلسل باقة من النجوم الكبار منهم ياسر جلال، احمد صلاح حسني، مي عمر، دياب، احمد خليل، رياض الخولي، مجدي فكري، عزوز، اخراج حسين المنباوي، انتاج تامر مرسي، تاليف هاني سرحان.









نشرت الفنانة مي عمر، مجموعة من الصور تضمنت بوسترات لشخصيتها في مسلسل "الفتوة" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت البوسترات بشخصية وهب ترتدي "الملاية اللف" التي كانت منتشرة قبل عشرات السنوات بين نساء مصر.