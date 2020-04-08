الصين تسجل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم الأربعاء عن 62 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت البلاد 32 حالة إصابة فقط في اليوم السابق، مع ارتفاع عدد الإصابات لدى الأشخاص القادمين من الخارج.





وبلغت حالات الإصابة القادمة للصين من الخارج 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة 59 حالة عن اليوم السابق، وفقا للجنة الوطنية.





وبذلك، يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 81802 حالة حتى الآن.





وقد بدأت مدينة ووهان بوسط الصين، حيث تم الإبلاغ عن فيروس كورونا لأول مرة، بالسماح للناس بالمغادرة للمرة الأولى منذ إغلاقها في 23 يناير لاحتواء تفشي المرض.





وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن أول قطار يحمل ركابًا مغادرين غادر المدينة في الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفُتحت الطرق السريعة الخارجية للسيارات في الوقت نفسه تقريبًا.





وأفادت وسائل إعلام صينية بأنه بناء على مبيعات التذاكر، سيغادر 55 ألف شخص ووهان بالقطار يوم الأربعاء.



