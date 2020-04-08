ضبط كميات هائلة من الكحول غير المرخص بالقاهرة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة بقيادة اللواء خالد عقل، بالتعاون مع إدارتي الصحة والتموين وقسم شرطة النزهة، حملة لضبط مخرن لبيع المستلزمات الطبية.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن ضبط كميات هائلة من الكحول بالإضافة إلى مستلزمات طبية أخرى غير مرخصة، بـ31 شارع محمد رفعت.

وأوضح "عقل"، أنه تم غلق وتشميع المخزن والتحفظ على جميع محتوياته، وتم تحرير محضر لصاحب المخرن وعرضه على النيابة العامة.





وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه يتابع يوميا مع نوابه ورؤساء الأحياء، حملات إزالة العقارات المخالفة، ويتم التنسيق بين كافة أجهزة التنفيذية بالعاصمة والجهات الأمنية لتنفيذ الإجراءات التي أقرتها القيادة السياسية على مدار الساعة؛ للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.





وفى هذا السياق، تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبدالناصر بحى السلام لحيازته ١٤٠٠ لفة قمر الدين سوري المنشا مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات وزن ٤٠٠ جم للفة الواحدة وتم تحرير محضر ضد مديره والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



