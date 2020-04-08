8 صفقات على طاولة الزمالك في الميركاتو الصيفي

يستعد نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك استعدادًا للموسم ا الكروي الجديد، بعد توقف النشاط الرياضي وغموض مصير الموسم الحالي.





وكشف الإعلامي إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه "جمهور الثالثة" على قناة أون تايم أن هناك 8 لاعبين على مائدة صفقات نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية، سوف يتم الإختيار من بينهم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.





وأكد "فايق" أن اللاعبين المرشحين للإنتقال لصفوف نادي الزمالك هم، كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، ورباعي بيراميدز عمر جابر، وأحمد أيمن منصور، ونبيل دونجا، ومحمود حمادة.





كما يتابع الزمالك ايضًا حسام حسن مهاجم سموحة، والأنجولي آري بابل لاعب أول أغسطس.





وأوضح "فايق" أن إدارة الزمالك تدرس اللجوء للصفقات التبادلية لحسم عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، خاصة وأن هناك بعض اللاعبين سيغادرون القلعة البيضاء نهاية الموسم بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض.



