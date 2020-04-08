ويليان يقترب من الدوري الإسباني في الميركاتو الصيفي

أصبح البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي الإنجليزي، على أعتاب الرحيل عن النادي اللندني، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، وذلك بعدما استقر اللاعب على عدم تجديد تعاقده مع البلوز في نهاية الموسم الحالي.





وكان "ويليان" أعلن في وقت سابق فشل مفاوضات تشيلسي معه لتجديد تعاقده ليقرر الرحيل عن النادي اللندني نهاية الموسم.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن البرازيلي ويليان دخل ضمن دائرة اهتمامات أحد الأندية الأوروبية الكبري للتعاقد معه الصيف المقبل.





وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يسعي بقوة للحصول على خدمات البرازيلي ويليان الصيف المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بالموسم المقبل، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية عالية.





وسبق وحاول نادي برشلون ةالحصول على خدمات "ويليان" ولكن محاولاته باءت بالفشل لتمسك تشيلسي باللاعب.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أن رحيل "ويليان" إلي برشلونة سيكون بشكل مجاني بعد انتهاء عقد اللاعب مع تشيلسي نهاية الموسم الحالي، مشيرة إلي أن اللاعب سيوقع للبرسا لمدة 3 مواسم وليس موسمين فقط.



