Advertisements

برلمانية: رجال أعمال استغلوا أزمة "كورونا" لتصفية العمال

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:20 ص
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
مروة عبدالعزيز
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن هناك رجال أعمال استغلوا أزمة وباء فيروس كورونا، لتصفية العمال وتسرحيهم.
ووجهت "عطوة"، خلال لقائها ببرنامج" التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، الشكر لرجال الأعمال الذين تعاملوا مع العمال على أن أزمة وباء كورونا عالمية لا دخل للعامل فيها.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هناك جزءًا آخر كان لديه استعداد لتصفية العمالة، والأزمة جعلته يفعل ذلك، لافتة إلى أن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع السياحة شيء لا يصدقه عقل.

خروج 17 حالة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

تسجيل 128 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي أرقام الوضع الوبائي في مصر
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر حتى يوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل كوفيد بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا العائدون من الخارج الاجمالي ازمه كورونا ألفجر

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يوم

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 9 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. نادي القضاة يشرح تفاصيل مبادرة دعم العمالة اليومية

السياحة والآثار تكشف حقيقة تسريح العاملين بالقطاع بعد أزمة كورونا

وزيرة التضامن: "الحمد لله ربنا ساترها معانا...وأزمة كورونا عالمية" (فيديو)

نقيب التمريض: إعادة النظر في المطالب المالية عقب أزمة كورونا

الصحة: لم نصل لمرحلة الخطر حتى الآن في وباء كورونا

هاني عبدالرحيم: سنعبر أزمة كورونا بسلام في هذه الحالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:22 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

03:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر