حنان سليمان تكشف لـ"الفجر الفني" شخصيتها في مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي



وقالت الفنانة حنان سليمان في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها تجسد شخصية والدة أحمد فهمي ومعتصم النهار في أحداث المسلسل.





وأضافت أنها انتهت من تصوير مشاهدها الأساسية ويتبقى بعض المشاهد القليلة.



من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لشبيهة الفنانة حنان سليمان التي ظهرت من ضمن أبطال أحد المسلسلات الأسبانية ولاحظوا التشابه الكبير بينهما.



وعبرت حنان عن سعادتها بتلك المقارنة قائلة: "الموضوع بسطني جداُ وردود أفعال الناس موتتني ضحك، سبحان الله نفس الملامح".



وتابعت حديثها قائلة:" الموضوع بدأ منذ فترة كبيرة تقرب على عام، أثناء تصوير مسلسل "كأنه إمبارح" وواحد من الجمهور عملي تاج، ودلوقتي لقيت الموضوع رجع تاني".



وأشارت بـ أن حديث منصات التواصل الاجتماعي عليها لم يشكل لها مضايقة قائلة: " هي حاجه كويسه وأنا مستفيدة منها لو حد مثلا ميعرفش حنان سليمان أهو هيعرفني، عملو ليا refresh من جديد ".



وفي سياق مختلف، عرض مؤخرًا لحنان سليمان مسلسل “ختم النمر” وهو مسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، نسرين طافش، وآخرون، برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.











تشارك الفنانة حنان سليمان، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "أسود فاتح" بجوار نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم هيفاء وهبي، شريف سلامة روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز ، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين.