جوارديولا يسعى لإعادة الشراكة مع نجم يوفنتوس





ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن الإسباني بيب جواريدولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يسعى لإعادة الشراكة مع أحد نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









ووفقاً لما اوردته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم، فإن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.









وأكدت الصحيفة، أن سعي مانشيتر سيتي لضم كوستا جاء بطلب من جوارديولا، والذي يعرف قدرات كوستا جيدا، حينما أشرف على تدريبه في نادي بايرن يمونخ الألماني.













وأثرت الإصابات بشكل كبير على مسيرة كوستا مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري، حيث قلصت مشاركاته على 14 مباراة فقط بقميص البيانكونيري.









ونوهت الصحيفة، أن كوستا قد يغادر يوفنتوس خلال الصيف المقبل، حيث لا يعد خياراً أساسياً للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس.









وكشفت بعض التقارير الصحفية، أن اللاعب قد يتم إدراج اسمه في عرض يوفنتوس لاستعادة لاعبه السابق بول بوجبا، حيث قد يعرضه يوفنتوس على مانشستر يونايتد، بالإضافة لمبلغ مالي، كما أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتابع وضعية اللاعب.



