هل يخون حسام عاشور الأهلي وينتقل إلي الزمالك؟





انتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية بخصوص توقيع حسام عاشور قائد النادي الأهلي على عقود انتقاله للغريم التقليدي نادي الزمالك لمدة موسمين، لينضم لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، بعد رفض المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر تجديد عقده مع الفريق وطلب رحيله نهاية الموسم.





وذكرت تقارير صحفية أن "عاشور" وقع علي عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة موسمين مقابل 13 مليون جنيه في الموسم الأول و15 مليون في الموسم الثاني؛ واتفق النادي مع اللاعب في حالة فسخ التعاقد بعد السنة الأولى يحصل عاشور على 15 مليون قيمة الموسم الثاني.





وكان النادي الأهلي عرض علي حسام عاشور الاعتزال نهاية الموسم الحالي، مع تنظيم مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه الكبير، بالإضافة لإعداده فنيًا أو إداريًا ومساعدته للحصول على كافة الدورات التدريبية التي يحتاج إليه في أوروبا حسبما يُريد مع تحمل القلعة الحمراء تكاليف ذلك، وإبرام عقد مع قناة النادي الأهلي ليكون أحد عناصر فريق التحليل بها.





وعقد "عاشور" جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمناقشته في أمر رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، ورغبته في تمديد عقده لمدة موسم واحد، ولكن "بيبو" أبلغه أن رينيه فايلر مدرب الفريق صاحب قرار رحيله مع التأكيد له على تقدير الإدارة له ولتاريخه الكبير مع النادي، ومنحه مهلة لحسم قراره النهائي.





وبعد انتشار أخبار توقيع عاشور لنادي الزمالك خرج قائد الأهلي عن صمته ليرد على تلك الأنباء، حيث أكد أنه لم يحسم قراره النهائي حتي الآن، وأنه يدرس عرض النادي الأهلي بهدوء قبل الإعلان عن قراره سواء بالاعتزال أو استكمال مشواره مع فريق آخر، مؤكدًا أنه يمتلك العديد من العروض داخل وخارج مصر.





وأكد حسام عاشور أنه لم يدلي بأي تصريحات خلال الفترة الأخيرة، وأنه يحاول التفكير جيدًا في العرض الذي قدمه النادي الأهلي إليه، ويريد الحصول على الوقت الكافي قبل اتخاذ قراره النهائي، خاصة وأن النشاط الرياضي يتوقف في الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك يمنحه وقتًا إضافيًا لحسم موقفه بشكل نهائي.





يا تري هل يخضع حسام عاشور لإغراءات نادي الزمالك ويخون الأهلي ويخسر حب وتقدير الجماهير الحمراء له، وينتقل للغريم التقليدي الزمالك الصيف المقبل؟ أم يحافظ على التاريخ الكبير الذي حققه مع النادي الأهلي ويُعلن اعتزاله كرة القدم والاستفادة من المميزات التي عرضها عليه مجلس إدارة القلعة الحمراء؟؟



