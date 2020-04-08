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أندية قامت بتخفيض رواتب لاعبيها بعد انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
علي ماهر حلمي


تسبب فيروس كورونا الجديد في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى بعد انتشاره خلال الشهر الماضي مما أدى إلي إجبار الأندية الأوربية الي تخفيض رواتب لاعبيها.

حيث أعلن نادي️ يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر توصله إلى اتفاق ودي مع اللاعبين والطاقم الفني والإداري للفريق الأول يقضي بخفض الرواتب عن أشهر "مارس، أبريل، مايو، يونيو" لعام 2020، بعد توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا ووجه️ النادي الإيطالي أيضا الشكر إلى الجميع لتحملهم المسؤولية في هذا الموقف العصيب.

بينما أكد النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي ان جميع اللاعبين في برشلونة وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 70%، مع استمرار توقف النشاط الحالي الذي لم يعد الأمر يمثل لهم مفاجأة بوجود أشخاص في النادي يحاولون وضعنا تحت الأضواء وإضافة ضغوطات علينا للقيام بما نريده بالضبط حان الوقت للإعلان أنه إلى جانب تخفيض أجورنا بنسبة 70% في فترة الطوارئ، سنساهم أيضًا في ضمان حصول موظفي النادي على 100% من أجورهم، طالما أن الوضع الحالي لم يتغير وان السبب وراء عدم إعلاننا لذلك، هو حاجتنا لإيجاد حلول حقيقية لمساعدة النادي، وكل من تأثر بهذا الوضع.

كما قررت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيج وضع 20 مليون يورو تحت تصرف الاتحاد الألماني ليدعم بها أندية البوندسليجا والدرجة الأدنى بما يراه مناسباً بعد وقف النشاط الكروي في البلاد لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

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