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المغصوب عليهم في الأهلي ... لاعبون على حافة الرحيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:54 ص
الأهلي
الأهلي
علي خلاف


لا صوت يعلو فوق الآونة الأخيرة داخل جدران النادي الأهلي فوق الحديث عن اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس الوزراء المصري يقررا تأجيل الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

لاعبون على حافة الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز اللاعبين من الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ممن يواجهون خطر الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-

1- وليد أزارو أول الراحلين في الصيف 

المهاجم المغربي وليد الأهلي مهاجم الأحمر المعار لفريق الاتفاق السعودي أصبح على رادار الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث ذكر المدرب السويسري رنيه فايلر في تصريحات تلفزيونية أنه ليس بحاجة لخدمات المهاجم في الموسم الجديد نظراً لعدم تماشيه مع طرق لعب الفريق.

2- قولا واحداً .. صالح جمعة خارج الأهلي في الموسم الجديد

الراحل الجديد عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد سيكون لاعب الوسط صالح جمعة الذي أعلن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر رفضه استمرار الاعب في الموسم المقبل في عدم حاجته الغنية لخدمات الاعب.

3- مستقبل أحمد الشيخ مع الأهلي في الصيف محلك سر

أصبحت مشاركات أحمد الشيخ جناح الأهلي مع الفريق الكروي الأول خلال الموسم الحالي ضعيفه وبرغم من تعديل إدارة الأحمر عقد الاعب الشاب إلا أن فرص تواجد المهاجم في الموسم الجديد ستكون صعبة في ظل اقتناع المدرب السويسري رنيه فايلر بما يقدمه الثنائي الأساسي رمضان صبحي وحسين الشحات.

ويتوقف مصير الشيخ بالبقاء أو الرحيل على مصير انهاء صفقة ضم رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.

 4- جيرالدو خارج الأهلي في الصيف 

رابع لاعبي الأهلي المحتمل رحيلهم عن صفوف الفريق الأول بنهاية الموسم الجاري هوا الأنجولي جيرالدو الذي كان قريباً من الرحيل في يناير الماضي.

وحاول الأهلي حسم ملف جيرالدو في الانتقالات الأخيرة لكن محاولاته فشلت بسبب ضيق الوقت حول بيعه وتسويقه بطريقة مناسبة بعدما تم الحصول على خدماته من أول أغسطس الأنجولي مقابل ما يقرب من 800 ألف دولار.

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