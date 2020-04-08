مهاجم يوفنتوس على أعتاب باريس سان جيرمان في الصيف









تحدثت تقارير صحفية فرنسية أن دوجلاس كوستا مهاجم يوفنتوس الإيطالي أصبح قريب من الانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





انتقال دوجلاس كوستا لـ باريس سان جيرمان الفرنسي





وذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي تدرس بيع مهاجم الفريق دوجلاس كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، خاصة بعد خ روجه من حسابات مدربه ماوريسيو ساري، بسبب تكرار إصاباته، وغيابه عن العديد من المراحل المهمة خلال الموسم.





وأشار التقرير الفرنسي إلى أن كوستا ليس اللاعب الوحيد الذي يحظى باهتمام باريس سان جيرمان في يوفنتوس، فهناك أيضًا البوسني ميراليم بيانيتش.





ويرتبط كوستا بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم بيعه أم إدخاله في صفقة تبادلية.



