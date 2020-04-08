Advertisements

مهاجم يوفنتوس على أعتاب باريس سان جيرمان في الصيف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:07 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية فرنسية أن دوجلاس كوستا مهاجم يوفنتوس الإيطالي أصبح قريب من الانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

انتقال دوجلاس كوستا لـ باريس سان جيرمان الفرنسي

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي،  أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي تدرس بيع مهاجم الفريق دوجلاس كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، خاصة بعد خروجه من حسابات مدربه ماوريسيو ساري، بسبب تكرار إصاباته، وغيابه عن العديد من المراحل المهمة خلال الموسم.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن كوستا ليس اللاعب الوحيد الذي يحظى باهتمام باريس سان جيرمان في يوفنتوس، فهناك أيضًا البوسني ميراليم بيانيتش.

ويرتبط كوستا بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم بيعه أم إدخاله في صفقة تبادلية.

وارتبط اسم دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي بالانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، بناء على ترشيحات مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لبطل فرنسا.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 3 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 11 ساعة

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 6 ساعات

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يوم

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:22 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

03:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر