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أحمد زاهر يهنئ ابنته ليلى بمشاركتها في "الفتوة" للنجم ياسر جلال

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشر الفنان أحمد زاهر، بوستر لمسلسل"الفتوة" التي تشارك فيه ابنته "ليلى''، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ زاهر ابنته قائلًا: "ألف مليون مبروك يا روح قلبي وان شاء الله هتكسري الدنيا، وأنا متأكد انك قد المسئولية وهتعملي دور حلو يشرفني ويشرف كل كرو مسلسل الفتوة أصحابي وأخواتي ياسر جلال، مي عمر، والمخرج حسين المنباوي".

وتابع "زاهر" قائلا: "مبروك للجميع، مسلسل الفتوة عمل رائع بإذن الله، ليلى أحمد زاهر (نورا)".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "ربنا يوفقها بنوتة شطورة وماشاء الله عسولة، ربنا يخليهالك يارب ويباركلك فيها وفي باقي البنات".

تدور أحداث هذا المسلسل في اطار من الأجواء الشعبية، برئاسة بعض الأشخاص بهذا الحي يطلق عليهم لقب الفتوة ويتحاملون على أعناقهم مسئولية هؤلاء الأهالي، وشارك في هذا المسلسل باقة من النجوم الكبار منهم ياسر جلال، احمد صلاح حسني، مي عمر، دياب، احمد خليل، رياض الخولي، مجدي فكري، عزوز، اخراج حسين المنباوي، انتاج تامر مرسي، تاليف هاني سرحان.


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