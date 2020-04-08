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إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:50 ص
كرة القدم
كرة القدم
علاء خليف

أعلن إتحاد الكرة في موريشيوس إلغاء منافسات بطولة الدوري المحلي بالموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وتسبب تفشي فيروس كورونا covid – 19 في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم، كما تسبب في تعليق الدوريات العالمية أبرزها الدوري الإنجليزي والاسباني والإيطالي، وتقرر تأجيل عدد من البطولات الهامة مثل بطولة أمم أوروبا، وكأس كوبا أمريكا لتقام العام المقبل بسبب الفيروس اللعين.

واتخذ اتحاد الكرة في موريشيوس يوم الثلاثاء 7 أبريل قرارًا نهائيًا بإلغاء جميع نتائج الموسم الحالي في جميع البطولات المحلية بما فيها الدوري الممتاز، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك دون اعتماد بطل للمسابقة هذا الموسم، وتقرر أن يبدأ الموسم الجديد مع عودة النشاط الرياضي.

ويشارك في دوري موريشيوس من 10 أندية فقط، وكانت قد أقيمت 13 مباراة من عمر البطولة بالموسم الحالي، ويتصدر فريق بولتون سيتي ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بالتساوي مع فريق جراند ريفير سود، ولكن بعد إلغاء نتائج الموسم الحالي في جميع البطولات المحلية، أصبح هذا الموسم كأن لم يكن.

الجدير بالذكر أن بلجيكا والسلفادور كانت قد أعلنت انتهاء مسابقة الدوري المحلي في البلدين، وتتويج متصدر الترتيب بلقب البطولة، وهما فريقي كلوب بروج وأونس ديبورتيفو على الترتيب، ولكن قد يتسبب هذا القرار في جدل كبير خاصة في أوروبا، حيث هدد اليويفا بلجيكا بفقدان مقاعدها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي لموسم 2020-2021.

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