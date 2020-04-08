قائمة أغلى 20 لاعباً .. صلاح الخامس وتراجع ميسي ومفاجأة في مركز رونالدو





شهدت بورصة لاعبي كرة القدم تبايناً شديداً خلال الموسم الحالي، في ظل صعود بعض المواهب على الساحة، وتراجع آداء بعض اللاعبين الكبار نتيجة عامل السن والإصابات.









وشهدت قائمة أغلى لاعب العالم وفق شبكة "ترانسفير ماركت" المتخصصة في سوق الإنتقالات، تصدر الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيمة 200 مليون يورو.









وجاء في المركز الثاني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلنج، بالتساوي مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بقيمة سوقية بلغت 160 مليون يورو.













وشهدت القائمة، تساوي نجمي ليفربول، ساديو ماني ومحمد صلاح في القيمة، حيث بلغت 150 مليون يورو، احتلا بها المركز الرابع والخامس على الترتيب.













وهبط أسطورة برشلونة ليونيل ميسي للمركز الثامن بقيمة 140 مليون يورو، فيما تراجع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي للمركز 46 بقيمة بلغت 75 مليون يورو.









وفيما يلي، القائمة الكاملة لأعلى 20 لاعباً من حيث القيمة السوقية وفق ترانسفير ماركت.













1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 200 مليون يورو.





2- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) – 160 مليون يورو.





3- نيمار دا سيلفا (باريس يان جيرمان) – 160 مليون يورو.





4- ساديو ماني (ليفربول) – 150 مليون يورو.





5- محمد صلاح (ليفربول) – 150 مليون يورو.





6- هاري كين (توتنهام) – 150 مليون يورو.





7- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – 150 مليون يورو.





8- ليونيل ميسي (برشلونة) – 140 مليون يورو.





9- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 130 مليون يورو.





10- أنطوان جريزمان (برشلونة) – 120 مليون يورو.





11- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) – 110 مليون يورو.





12- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي ) – 100 مليون يورو.





13- نجولو كانتي (تشيلسي) - 100 مليون يورو.





14- ليروي ساني (مانشستر سيتي) – 100 مليون يورو.





15- فيرجيل فان دايك (ليفربول) - 100 مليون يورو.





16- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) - 100 مليون يورو.





17- يان أوبلاك (أتليتيكو مدريد) - 100 مليون يورو.





18- إيدين هازارد (ريال مدريد) - 100 مليون يورو.





19- جواو فيليكس (أتليتيكو مدريد) – 90 مليون يورو.





20- فراني دي يونج (برشلونة) – 90 مليون يورو.















