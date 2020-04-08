اليوم.. عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان"

ويتم عرض الملسسل على قناة ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية وهو بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.



