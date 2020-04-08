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راكيتيتش يحدد وجهته المقبلة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:30 ص
راكيتيتش
راكيتيتش
عبد القادر عرابي

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم، وجود تطور جديد، يخص مستقبل نجم خط وسط برشلونة الإسباني إيفان راكيتيتش.


وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم، أن راكيتيتش يفضل الإنتقال لفريق أتليتيكو مدريد، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وأضافت الصحيفة، أن اللاعب يميل للإنتقال لأتليتيكو مدريد، على الرغم من وجود عرض من ناديه الأسبق أشبيلية، للفوز بخدماته.


ونوهت الصحيفة، أن راكيتيتش فضل الروخي بلانكوس، بسبب منافسة الفريق على البطولات بشكل دائم، فضلاً عن قدرة أتليتيكو مدريد المالية، والتي تبدو أفضل من الفريق الأندلسي.


ويبدو وأن صاحب الـ32 عاماً يعيش أيامه الأخيرة في برشلونة، حيث يسعى النادي الكتالوني في بيعه خلال الصيف المقبل، وذلك للإستفادة من مقابل بيعه وتمويل بعض الصفقات الأخرى المطلوبة في برشلونة.

وينتهي تعاقد راكيتيتش مع برشلونة في صيف عام 2021، وقد يغادر النادي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.


ويعد راكيتيتش مطلوباً في العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتسو، فضلاً عن أتليتيكو مدريد وأشبيلية.

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