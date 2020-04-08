لاعب برشلونة الزجاجي مطلوب في الدوري الايطالي









كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام كل من فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان، بلاعب برشلونة الزجاجي خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس وإنتر ميلان يسعيان للحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة.





وتابعت الصحيفة، أن كبيري إيطاليا قد تواصلا مع إدارة برشلونة، لمعرفه موقفهم من بيع ديمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وفي حالة موافقه برشلونة على بيع ديمبلي لإنتر ميلان، فإن إدارة البارسا سوف تستغل ذلك عن طريق صفقة تبادلية ينتقل على إثرها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى معقل العملاق الكتالوني.



