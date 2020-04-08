فنانة شهيرة تكشف تفاصيل صادمة حول اغتصابها 4 أسابيع بعد تخديرها

وثقت المغنية البريطانية الشهيرة "دافي" عبر صفحتها على "انستجرام" تجربة اغتصابها الصادمة 4 أسابيع، لافتة في البداية إلى ضرورة عدم اكمال المشاهدين ذوي القلوب الضعيفة قراءة مأساتها التي جعلتها حبيسة التجربة لمدة 10 سنوات.

قالت دافي: "كان عيد ميلادي في أحد المطاعم، تم تخديري واصطحابي إلى بلد أجنبي، ولا أذكر أنني ركبت الطائرة، يبدو أن المجرم نقلني بسيارة".





وأضافت دافي: "استيقظت في فندق، ووجدت الجاني يغتصبني، وكرر فعلته لمدة أربع أسابيع، قبل أن يبدي رغبته بقتلي، حينها نجحت في الهرب".





وكانت دافي خائفة من رواية تجربتها، اعتقاداً منها أنها ستنهي حياتها الفنية، وقالت: "قررت أن أروي قصتي المُظلمة، لأتحرر من العبء، والعذاب النفسي، ولأساعد كل من مر بهذه التجربة السيئة".



