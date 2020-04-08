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التفاصيل الكاملة لأزمة كريم العراقي فى المصري

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:13 ص
كريم العراقي
كريم العراقي
محمد جمال


قدم كريم العراقي الظهير الأيمن للنادي المصري وللمنتخب الوطني الأولمبي إعتذاره للجهاز الفنى وللاعبين بعدما خرج بتصريحات خلال الفترة الماضية، بشأن تفكيره فى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وكان كريم العراقي، قال فى تصريحات تليفزيونية إنه لم يتوقع رحيل أحمد فتحي، لاعب الأهلي ، بهذه الطريقة وفي ذلك الوقت. 

وأكد العراقي في مداخلة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" منذ أيام : "أحمد فتحي لاعب كبير، ورحيله مؤثر بشكل عن الفريق والأحمر أصبح لا يضم سوى محمد هاني فقط"

وتابع: "من المتوقع أن يتعاقد الأهلي مع ظهير أيمن جديد، واتمنى الانضمام للأهلي وجاهز لخلافة الكابتن أحمد فتحي حال موافقة المصري"

وأشار: "المنافسة داخل الأهلي ستكون صعبة ولكني قادر على اللعب بالاجتهاد ولدى طموحات كبيرة"

وتابع "ملتزم بعقدي مع المصري الذي يستمر لمدة موسمين بخلاف الموسم الجاري، والمصري نادي كبير واحترم مسئوليه جيدا، وأثق جيدا أن النادي المصري لو تقلى عرض جيد من الأهلي سيقوم بدراسته جيدا وإصدار قرار يكون في مصلحة النادي ومصلحتي"

وكان النادي المصري نفي، وصول أى عروض لضم كريم العراقي من الأهلي أو الزمالك خلال الفترة الحالية.

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