هل دفع ميسي 1.6 مليون يورو لإنقاذ رونالدينيو ؟

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خرج اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق أيضاً من السجن بالأمس في باراجواي بعدما كان قد أقضى بعد الأيام داخله بسبب بعض الاتهامات.



ووجهت تهمة التزوير للبرازيلي بعد إثبات عدم صحة جوازات السفر الخاصة به بالإضافة إلى أخيه لدخول باراجواي في الأشهر الماضية.



وأشارت تقارير أرجنتينية حسب ‏TNT SPORT، إن تم دفع 1.6 مليون يورو من اجل خروج رونالدينهو من السجن، وتم دفعها بواسطة بنك في برشلونة، فالسؤال هنا هل من الممكن ان ميسي دفعها ؟.



وكانت قد أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي قد انزعج في الفترة الأخيرة بعد انتشار الأخبار بأنه سوف يدفع تلك الأموال.