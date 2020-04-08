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كوريا الجنوبية تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:34 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت شبكة "سي إن إن" الاخبارية بأن  كوريا الجنوبية أعلنت عن 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي الوطني إلى 10384، حسبما أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد، اليوم الأربعاء.

وتتبع هذه الأرقام يومين متتاليين حيث انخفض عدد الحالات إلى ما دون 50 حالة. ويبلغ عدد القتلى على الصعيد الوطني الآن 200 شخص.

ومن بين الحالات الجديدة، هناك 13 من مركز الانتشار الوطني في دايجو، و10 من مقاطعة جيونج جي، وأربع من سيول، والباقي من أجزاء أخرى من البلاد.

حتى الآن، اختبرت كوريا الجنوبية أكثر من 450.000 شخص.

لا يعكس هذا المجموع عدد الحالات النشطة، بل عدد جميع الإصابات منذ بدء تفشي المرض. تعافى مجموعه من 6694 مريضًا، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وعلي صعيد اخر، تستمر حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع في سويسرا، حيث تم تحديد 552 إصابة جديدة أمس، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

يعد هذا انخفاض في الحالات الجديدة من يوم الأحد، عندما تم تسجيل 822 اصابة.

بلغ إجمالي الحالات الوطنية 21652 حالة على الأقل، بحسب المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة. ويبلغ عدد القتلى 584.

وقال المكتب إن عدد سكان سويسرا يبلغ 8.5 مليون نسمة، مما يعني أن هناك حوالي 252 حالة لكل 100 الف من السكان.

وقال المكتب في بيان ان "سويسرا لديها واحدة من أعلى الحوادث (للفرد) في أوروبا."

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