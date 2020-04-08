أندية البريميرليج في ورطة بسبب رواتب اللاعبين

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شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بين أندية البريميرليج واللاعبين بسبب الرواتب خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي بعد انتشار فيروس كورونا.



ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ميرور، فإن من المقرر أن تجري أندية البريميرليج مُحادثات جديدة مع اللاعبين لمحاولة تخفيض مرتباتهم.



وتخشى الأندية من الاحتمالية الضئيلة لموافقة اللاعبين على خفض مرتباتهم بنسبة 30%، حيث أن اللاعبين لديهم مخاوف من أن هذه الأموال سوف تذهب إلى الاندية بدلاً من الجمعيات الخيرية.



وأوضحت الصحيفة إلى أن اللاعبين ليس لديهم مانع في تخفيض الرواتب بشرط أن تذهب هذة الأموال لدعم المصابين بهذا الفيروس.