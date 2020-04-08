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خبير صيني: الوباء لم ينتهِ بعد لكنه دخل مرحلة جديدة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
بعد أكثر من شهرين، قامت ووهان أخيرًا بإعادة فتح حدودها. ولكن بينما يمكن اعتبار تخفيف القيود في المدينة التي بدأ فيها الوباء علامة إيجابية، حث خبراء الصحة الصينيون الجمهور أيضًا على الاستمرار في توخي الحذر، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان" الاخبارية.

وقال تسنغ غوانغ، كبير علماء الأوبئة بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لصحيفة هيلث تايمز التي تديرها الدولة إن الوباء في الصين لم ينته بعد.

وأضاف "الصين ليست قريبة من النهاية، لكنها دخلت مرحلة جديدة. مع تفشي الوباء العالمي، لم تصل الصين إلى النهاية".

مع استمرار ارتفاع الإصابات العالمية، وصل عدد متزايد من الحالات إلى الصين - كثير منهم طلاب وعمال صينيون حريصون على العودة إلى ديارهم.

وحتى يوم الثلاثاء، أبلغت السلطات الصينية عن 698 حالة إصابة بفيروس كورونا.

في الصين، يتم تضمين المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض والنتائج الإيجابية في الاختبارات في العدد الرسمي للحالات المؤكدة. كما يتم مراقبة المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب ويوضعون تحت الحجر الصحي حتى تظهر عليهم أعراض أو تتحول نتائجهم إلى السلبية في الاختبارات اللاحقة.

وقال يانج جيونج، خبير الجهاز التنفسي في مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان لصحيفة "تايمز تايمز" يوم الاثنين "على الرغم من أنه حتى الآن يبدو أن الإصابة بالحالات عديمة الأعراض منخفضة نسبيًا، إلا أنها لا تزال معدية ويجب أن نكون متيقظين".

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