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وفاة المغني الأمريكي جون براين بسبب مضاعفات فيروس "كورونا"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
رويترز

أكدت صحيفة نيويورك تايمز"، أن جون براين المغني الأمريكي توفي عن عمر 73 عامًا بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

كانت فيونا ويلان براين زوجة المغني الراحل والحائز على جائزة جرامي، أعلنت نقله للمستشفى يوم 26 مارس آذار بسبب معاناته من أعراض كوفيد-19.

وذاع صيت براين في السبعينيات والثمانينيات وفاز بأول جائزة جرامي عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبومه (ذا ميسينج ييرز). وفاز بجرامي أخرى في نفس الفئة عام 2005 عن ألبومه (فير آند سكوير). وفي ديسمبر كانون الأول، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.

وعانى المغني الراحل من السرطان منذ عام 1998. وفي 2013 أصيب بسرطان في رئته اليسرى وخضع لجراحة لاستئصاله.


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