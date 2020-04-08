Advertisements

عودة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا بعد أربعة أيام من الانخفاض

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أظهرت بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروسات التاجية في ألمانيا ارتفع بـ 4.003 خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 103228 اليوم الأربعاء، ليقفز لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام سابقة من الانخفاض، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ارتفع عدد القتلى المبلغ عنه بمقدار 254 إلى 1861.

وفي وقت سابق، افادت وكالة "رويترز" بأنه ارتفعت بيانات الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في ألمانيا بمقدار 3677خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 95391، ليوم الاثنين، وهو الانخفاض الرابع على التوالي في المعدل اليومي للحالات الجديدة، وفقًا لبيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وكان عدد الحالات الجديدة أقل من 5936 حالة إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الأحد. وارتفعت حصيلة القتلى المبلغ عنها من 92 إلى 1434.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في المانيا كورونا ألمانيا

أخبار تهمك

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل صادمة حول اغتصابها 4 أسابيع بعد تخديرها

منذ ساعة و نصف

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يوم

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 12 ساعة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 12 ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا لـ2,705 خلال يوم

ألمانيا تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لـ22،672 ووقاة 86

ألمانيا تسير على نهج إيطاليا.. ارتفاع "مخيف" في تعداد المصابين بكورونا

تسجيل 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أ ف ب: نصف البشرية قيد إجراءات العزل في ظل تفشي فيروس كورونا

ألمانيا تسجل 6082 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:33 م

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

02:22 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر