عودة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا بعد أربعة أيام من الانخفاض

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أظهرت بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروسات التاجية في ألمانيا ارتفع بـ 4.003 خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 103228 اليوم الأربعاء، ليقفز لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام سابقة من الانخفاض، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".



ارتفع عدد القتلى المبلغ عنه بمقدار 254 إلى 1861.



وفي وقت سابق، افادت وكالة "رويترز" بأنه ارتفعت بيانات الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في ألمانيا بمقدار 3677خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 95391، ليوم الاثنين، وهو الانخفاض الرابع على التوالي في المعدل اليومي للحالات الجديدة، وفقًا لبيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



وكان عدد الحالات الجديدة أقل من 5936 حالة إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الأحد. وارتفعت حصيلة القتلى المبلغ عنها من 92 إلى 1434.

