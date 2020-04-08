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باريس سان جيرمان يقرر شراء إيكاردي بشكل نهائي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:59 ص
إيكاردي
إيكاردي


يرغب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد بشكل نهائي مع المهاجم الأرجنتيني مارو إيكاردي، لاعب الفريق والمعار من نادي إنتر ميلان الايطالي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان قرر تفعيل بند شراء إيكاردي ودفع مبلغ 70 مليون يورو، من أجل ضم إيكاردي بصورة نهائية من إنتر ميلان.

وتابعت الصحيفة، أن تعاقد باريس سان جيرمان مع إيكاردي، سوف يجعل إقتراب رحيل نيمار أو إدينسون كافاني عن الفريق، بعد التقارير التي أشارت إلى إقتراب رحيل الثنائي خلال الفترة المقبلة.

وشارك إيكاردي مع العملاق الباريسي في 31 مباراة هذا الموسم، تمكن من تسجيل 20 هدف.

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