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محمد صلاح يشيد بماني ويؤكد: يعرف ما يريد الوصول إليه

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:01 ص
صلاح وماني
صلاح وماني
محمد الدمتناوي


تحدث الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن زميله السنغالي ساديو ماني، وكان ذلك خلال الفيلم الوثائقي الخاص بحياه أسد التيرانجا مع شبكة "راكوتن" اليابانية.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، جزء من الفيلم الذي بستعرضه ماني عن حياته وانتقاله إلى أوروبا وحلم الإحتراف للخارج.

ويتزامل ساديو ماني مع محمد صلاح في ليفربول منذ عام 2017.

حيث ظهر محمد صلاح خلال الفيلم الوثائقي، قائلا:" ساديو ماني لاعب محترف، ويعرف ما يريد الوصول إليه".

وتابع:" يبذل قصارى جهده خلال التدريبات والمباريات، حتى يصل إلى هدفه في النهاية".

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