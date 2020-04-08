سنغافورة تحظر جميع التجمعات الاجتماعية

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أفادت شبكة "سي إن إن" بأن سنغافورة حظرت جميع التجمعات الاجتماعية كجزء من قيودها الأخيرة للمساعدة في مكافحة Covid-19، وفقًا لبيان صحفي على موقع وزارة الصحة على الإنترنت. وهذا يشمل التجمعات العامة والخاصة.



وقد وافق البرلمان يوم الثلاثاء على القاعدة، التي تنطبق على العائلات والأصدقاء الذين لا يعيشون معا، وفرض القرار يوم الأربعاء.



تعد القاعدة جزء من خطة مكافحة البلاد لفيروس كورونا، وسيتم فرضها حتى 4 مايو على الأقل.



ذكرت سنغافورة ما لا يقل عن 1481 حالة إصابة بالفيروس التاجي وست حالات وفاة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

