Advertisements

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:14 ص
ارشيفية
ارشيفية
إيريني صفوت
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

إرشادات لقائدي السيارات حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة

وقدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث، جاءت كالتالي:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة المرور مرور حوادث حركة السيارات بوابة الفجر الطرق الادارة العامة للمرور ألفجر

أخبار تهمك

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل صادمة حول اغتصابها 4 أسابيع بعد تخديرها

منذ أقل من ساعتين

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 12 ساعة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

نشرة مرور"الفجر": سيولة بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور وسط تواجد أمني بالقاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:33 م

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

02:22 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر