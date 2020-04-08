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إنتر ميلان يفشل في ضم ليونيل ميسي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:23 ص
ميسي
ميسي
وكالات

ضاع حلم فريق إنتر ميلان في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

أكد موقع لو10 سبورت  الفرنسي أن إنتر ميلان لا يستطيع دفع راتب ميسي لضمه خلال الميركاتو الصيفي رغم أزمته مع إدارة برشلونة.

 

وأشار الموقع إلى أن إنتر ميلان لم يكن إنتر قادرًا تقديم عقود بقيمة 10 مليون يورو سنويًا للاعبيه حتى بالنسبة للاوتارو مارتينيز فكيف في ظل هذه الظروف الاقتصادية بسبب فيروس كورونا أن يدفع 30 مليون يورو لليونيل ميسي.

 

 

 

 

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