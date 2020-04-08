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حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن كوريا الشمالية، وهي واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

 

 وأبلغت كوريا الشمالية، منظمة الصحة العالمية، بأنها تواصل الفحص، ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي.

 

وبحسب وكالة رويترز، تتلقى منظمة الصحة العالمية، "تحديثات أسبوعية"من وزارة الصحة الكورية الشمالية، وأن البلد الآسيوي المنعزل لديه القدرة على إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بفيروسات كورونا في معمله الوطني بالعاصمة بيونغ يانغ.

 

وقد أجرت كوريا الشمالية، فحوص كوفيد-19 على 709 أشخاص وهم 11 أجنبيا و698 مواطنا. و لا تقرير يفيد بوجود إصابة بكوفيد-19. هناك 509 أشخاص في الحجر وهم أجنبيان و507 مواطنين"، بحسب ما قال إدوين سلفادور ممثل منظمة الصحة في كوريا الشمالية.

 

وأضاف "منذ 31 ديسمبر، كان 24842 شخصا قد خرجوا من الحجر الصحي ومن بينهم 380 أجنبيا".

 

وتابع قائلا إن منظمة الصحة ألغت بأن كوريا الشمالية تسلمت مواد لاستخدامها في فحوص لتشخيص المرض من حليفتها الصين في يناير، وأرسلت المنظمة إمدادات من المعدات الوقائية.

 

وكانت كوريا الشمالية، قد شددت التدابير الحدودية وفرضت إجراءات حجر، وقال قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية في منتصف مارس إن كوريا الشمالية وضعت جيشها في العزل لنحو 30 يوما وإنها استأنفت التدريبات في الآونة الأخيرة.

 

وذكرت وكالة رويترز، أن دبلوماسي كوري شمالي في بعثة بيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة قال: "نحن في عزل عام... نتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بانتشار هذا الفيروس... ما أعرفه هو أنه لا توجد لدينا حالات".

 

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كوريا الشمالية تشجيل اصابات الفيروس كورونا 500 شخص

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