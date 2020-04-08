خسائر إلغاء الدوري الإسباني تصل لمليار يورو

كشف خافيير تيباس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عدم وجود أي تفكير في إنهاء موسم 2019-2020، من دوري الدرجة الأولى، قبل ختام جولاته.

أشار تيباس إلى أن مثل هذه الخطوة قد تعرض الأندية لخسائر تصل إلى مليار يورو.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا لأجل غير مسمى بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي دخلت فيه البلاد حالة طوارئ تستمر حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري على الأقل.

وقال تيباس لشبكة إي إس بي إن: "إذا لم تستكمل المنافسات فإن الأثر الاقتصادي على الأندية الإسبانية سيصل لنحو مليار يورو، شاملة عائدات البطولات الأوروبية".

وأضاف: "الأرقام لا تستند فقط إلى إيرادات الدوري، بل تشمل أيضاً الأموال التي لن تتحصل عليها الفرق من عائدات دوري أبطال أوروبا".

واوضح: "الخسائر ستبلغ 300 مليون يورو إذا أقيمت المباريات دون جمهور، وستكون 150 مليون يورو لو جرى استئناف الموسم في وجود الجماهير، بسبب الأضرار التي وقعت بالفعل".