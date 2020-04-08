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شريف إكرامي يرفض الزمالك

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:40 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
الفجر الرياضي

أعلن شريف إكرامي حارس الأهلي المصري رفضه فكرة اللعب لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

 

قال إكرامي في تصريحات تليفزيونية: "فكرت في قرار الرحيل عن الأهلي بعد جلوسي احتياطياً خلال الموسمين الماضيين، وكان ذلك أمراً صعباً بالنسبة لي، لأن النادي الأهلي بيتي".

 

وأضاف: "تحملت الكثير في الشق الفني، وأرى أن هذا الوقت المناسب للرحيل، والآن أشعر إنني أديت دوراً جيداً، وحراسة المرمى في الأهلي بأمان، لذا يجب أن ألعب وأبحث عن استكمال مسيرتي في مكان آخر".

 

وأوضح: "قرار رحيلي عن النادي الأهلي اتخذته في يناير الماضي، ولم أوقع لأي نادي مثلما تردد مؤخراً، وسأعلن عن كل التفاصيل في الوقت المناسب.. عند توقيعي لأي ناد سأعلن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي عند حسم الأمور، وكما قلت سابقاً أركز مع الأهلي حتى انتهاء الموسم".

 

وتابع: "نادي الزمالك كبير وجماهيره عريقة وأي لاعب يتمنى الانتقال إليه، ولكنه لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين جدد في مركز حراسة المرمي خلال الفترة الحالية".

 

واختتم: "مسؤولو القلعة البيضاء يدركون تماماً أن هناك كوادر في النادي الأهلي لا يجب أن ينتقلوا إلى نادي الزمالك على الإطلاق".

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