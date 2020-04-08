توتنهام يحذر جوزيه مورينيو

حذر نادي توتنهام الإنجليزي، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في إنجلترا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وهم يتدربون في إحدى المساحات الخضراء بالعاصمة لندن.





التقطت صور لمورينيو مع الصفقة القياسية للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي، في حصة تدريبية في حديقة عامة في الضواحي الشمالية للعاصمة،، حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام هما الكولومبي دافينسون سانشيز، وريان سيسينون، يركضان جنباً إلى جنب.





وقال ممثل لنادي توتنهام: "ذكرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، سنواصل تعزيز هذه الرسالة".





كما نشر مدافع توتنهام سيرج أورييه شريط فيديو له على حسابه في إنستغرام، وهو يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض فيه الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجول، أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم، وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل، ما لم يكونا عضوين في نفس الأسرة.