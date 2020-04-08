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آنا دي أرماس تزين غلاف مجلة Nexos بعدد أبريل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


زينت النجمة الشابة آنا دي أرماس غلاف مجلة Nexos بعددها الجديد الصادر لشهر أبريل الجاري، وأجرت آنا جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من جلسة التصوير التي اجرتها آنا، وكانت بعدسة المصور "مايك روزنيثال" الخاص بالمجلة التي تنشر لخطوط الطيرات الأمريكية.

وفي حوارها مع المجلة تحدثت أنا عن الفنانين الذين ترغب في العمل معهم لوسامتهم وموهبتم المميزة في التمثيل، واختارت آنا قائمة مقتضبة من الفنانين.

وضمت ضائمة آنا كل من النجم رايان جوزلينج، والنجم دانيال كريج الذي تظهر معه بفيلم جيمس بوند القادم، والنجم بن أفليك حبيبها الحالي.

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