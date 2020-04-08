كبار مقدمي البرامج بأمريكا ينظمون حملة جمع تبرعات لمواجهة كورونا بمشاركة ليدي جاجا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الحملة ستضم قنوات NBC وABC وCBS، وعدد من مقدمي البرامج الكبار بها.



ومن ضمن هؤلاء المقدمين، المذيع الكبير جيمي فالون والمذيع جيمي كيميل، والمذيع الكبير ستيف كولبيرت، وذلك بالاشتراك مع النجمة الكبيرة ليدي جاجا.



التي نجحت في جمع نحو 35 مليون دولار حتى الآن عبر جمعيتها الخيرية التي يشارك بها مجموعة من النجوم مثل بول مكارتني.



يستعد كبار مقدمي البرامج بالولايات المتحدة لتنظيم حملة جمع تبرعات ضخمة لدعم أجهزة الدولة الأمريكية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.