بيلي إيليش تعترف بسعادتها بقضاء الوقت في العزل المنزلي



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مقطع الفيديو الذي تحدثت خلاله بيلي بحوار خاص لصحيفة ميرور، وكشفت خلاله عن سعادتها بساعات العزل المنزل وقضائها لمزيد من الوقت وحيدة.



كما قالت بيلي أن ساعات العزل المنزلي منحتها مزيدا من الوقت لتقضيه برفقة والديها وشقيقها، الذي يساعدها في توزيع وكتابة الأغاني.



ووجهت بيلي رسالة عبر مقطع الفيديو لأصدقائها بقوله انها تفتقدهم أكثر من اي شئ ولا تقوى على الانتظار للاجتماع بهم من جديد.



شاركت النجمة الشابة بيلي إيليس متابعيها مقطع فيديو مصور لها، تكشف خلاله عن روتينها اليومي الذي تقضيه خلال ساعات العزل المنزل.