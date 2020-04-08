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ماثيو ماكونهي يشارك المسنين الغناء عبر الفيديو كول لدعمهم في ساعات العزل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


يضرب النجم الكبير ماثيو ماكونهي مثلا يحتذى به كأحد نجوم هوليوود الكبار الداعمين للأخرين دائما، بعد حرصه على توجيه العامة منذ بداية أزمة كورونا.

وعاد ماثيو لنشر فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع أنستجرام، ظهر خلالها برفقة ابنائه، اثناء غنائه مع عدد من المسنين من دور رعاية كبار السن.

ونقلت صحيفة ديلي ميل مقطع الفيديو، الذي ظهر به ماثيو وهو يحاول تخفيف عبء الوقت على هؤلاء المسنين عبر الفيديو كونفرانس.

كما مارس ماثيو معهم لعبة "بينجو" الشهيرة التي دائما ما يحب المسنين ممارستها، ودعا لذلك مجموعة من ابنائه لمشاركته اللعب.

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