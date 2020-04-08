العزل الذاتي يدفع جينفر لوبيز لتوجيه هذا الطلب لريس ويذرسبون



ونقلت صحيفة ديلي ميل الفيديو الذي ظهرت به جينفر وهي تناشد ريس للعودة لتقديم جزء جديد من فيلمها الشهير Legally Blond.



وقالت الصحيفة البريطانية، أن مقطع الفيديو الذي ظهرت به جينفر كان خلال محادثة بالبث الحي جمعت بين جينفر لوبيز وريس ويذرسبون على أنستجرام تحدثا خلالها عن حياتهن الخاصة في ظل تفشي كورونا.



وقدمت النجمة ريس ويذرسبون شخصية المحامية المدللة في فيلم Legally Blondeفي جزئين سابقين شاركها في بطولتهما النجم لوك ويلسون.



قامت النجمة جينفر لوبيز بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام تطالب به النجمة ريس ويذرسبون بالعودة لتجسيد واحدا من ابرز الشخصيات السينمائية التي جسدتها بمسيرتها.