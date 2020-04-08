Advertisements

العزل الذاتي يدفع جينفر لوبيز لتوجيه هذا الطلب لريس ويذرسبون

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قامت النجمة جينفر لوبيز بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام تطالب به النجمة ريس ويذرسبون بالعودة لتجسيد واحدا من ابرز الشخصيات السينمائية التي جسدتها بمسيرتها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الفيديو الذي ظهرت به جينفر وهي تناشد ريس للعودة لتقديم جزء جديد من فيلمها الشهير Legally Blond.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن مقطع الفيديو الذي ظهرت به جينفر كان خلال محادثة بالبث الحي جمعت بين جينفر لوبيز وريس ويذرسبون على أنستجرام تحدثا خلالها عن حياتهن الخاصة في ظل تفشي كورونا.

وقدمت النجمة ريس ويذرسبون شخصية المحامية المدللة في فيلم Legally Blondeفي جزئين سابقين شاركها في بطولتهما النجم لوك ويلسون.

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يومين

شريف إكرامي يرفض الزمالك

منذ ساعة و نصف

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

عودة التقلبات.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم الأربعاء

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 8 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

02:22 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر