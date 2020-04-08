ريتا ويلسون تغني راب لجمع تبرعات لمواجهة كورونا



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن ريتا ويلسون ستؤدي ريمكس لاغنية الراب الكلاسيكية الشهيرة HOORAY، التي طرحت عام 1993.



وسيشارك ريتا في الغناء مجموعة من نجوم هوليوود الكبار، بالإضافة لفريق غناء الراب Naughty By Nature الذي عمل على اعادة توزيع الاغنية.



يأتي ذلك بعد عودة النجمة ريتا ويلسون وزوجها النجم الكبير توم هانكس للولايات المتحدة بعد الفترة التي قضياها بأستراليا للتعافي من اصابتهم من فيروس كورونا.



نشرت النجمة ريتا ويلسون زوجة النجم توم هانكس مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت خلالها وهي تؤدي اغنية راب تشارك بها لجمع تبرعات لمواجهة فيورس كورونا.