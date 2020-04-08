Advertisements

ريتا ويلسون تغني راب لجمع تبرعات لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

نشرت النجمة ريتا ويلسون زوجة النجم توم هانكس مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت خلالها وهي تؤدي اغنية راب تشارك بها لجمع تبرعات لمواجهة فيورس كورونا.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن ريتا ويلسون ستؤدي ريمكس لاغنية الراب الكلاسيكية الشهيرة HOORAY، التي طرحت عام 1993.

وسيشارك ريتا في الغناء مجموعة من نجوم هوليوود الكبار، بالإضافة لفريق غناء الراب Naughty By Nature الذي عمل على اعادة توزيع الاغنية.

يأتي ذلك بعد عودة النجمة ريتا ويلسون وزوجها النجم الكبير توم هانكس للولايات المتحدة بعد الفترة التي قضياها بأستراليا للتعافي من اصابتهم من فيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 15 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عودة التقلبات.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم الأربعاء

منذ أقل من ساعتين

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يومين

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

شريف إكرامي يرفض الزمالك

منذ ساعة و نصف

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

05:50 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

02:22 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر