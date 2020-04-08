جوش جاد يقدم شخصية أولاف في مسلسل جديد



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن جوش سيقدم شخصية أولاف من جديد في مسلسل رسوم متحركة، يعرض عبر منصات ديزني الإلكترونية ويطرح بعنوان At Home With Olaf.



وقالت الصحيفة أن عنوان الفيلم يأتي بهدف توعية المشاهدين بالبقاء بالمنزل للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتجنب انتشاره.



وسيتم عرض المسلسل على منصة شركة ديزني الإلكترونية للبث الرقمي Disney Plus الذي تطرح عليها ديزني حاليا غالبية اعمالها الجديدة.



أعلنت شركة ديزني عن عودة شخصية رجل الثلج الشهير أولاف التي يجسدها النجم جوش جاد ضمن أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة "فروزين".