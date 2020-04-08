نجم أفلام جيمس بوند يرشح هذه النجمة لتكون السيدة الأولى المؤدية لدور العميل 007



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من حضر جورج للعرض الخاص للفيلم، والذي اعترف خلاله بأن مارجو يمكنها ان تجسد شخصية جيمس بوند بالمستقبل.



ذلك في الوقت الذي اثير به العديد من الجدل حول امكانية تجسيد شخصية جيمس بوند من جانب سيدة، وهو الأمر الذي استبعدته منتجة الفيلم والعديد من نجوم سلسلته السابقين.



ويعد فيلم birds of prey، أحدث افلام النجمة مارجو روبي الذ يتعود به لتجسيدها لشخصية هارلي كوين الشهيرة من أفلام القصص المصورة التابعة لشركة dc.



خلال حضوره لحفل خاص لبث فيلم birds of prey، عبر النجم البريطاني القدير George Lazenby عن سعادته بما قدمته النجمة مارجو روبي من أداء تمثيلي استثنائي.